Für Passwörter sollten Sie immer die maximal zulässige Anzahl von Zeichen nutzen. Seinem Browser sollte man niemals erlauben, sich Passwörter für Konten zu merken. Darüber hinaus sollte man nie die eigenen Zugangsdaten von einer Website oder sozialen Medien nutzen, um sich bei anderen Websites anzumelden oder ein Konto zu erstellen - so bequem das auch ist. Verwenden Sie Benutzernamen und Passwörter, die weder Ihren echten Namen noch Ihre E-Mail-Adresse oder Hinweise auf Ihr Geburtsdatum enthalten.

Online-Speicher sind praktisch und sicher. Allerdings nur, wenn Sie Ihre Daten nicht für die ganze Welt freigeben. Überlegen Sie genau, wer Zugriff auf welche Daten erhalten darf. Persönliche Daten wie Geburtsort und -name, Adresse usw. haben in sozialen Netzwerken nichts zu suchen.



Verwenden Sie stets die strengsten Datenschutzeinstellungen und wählen Sie Ihre "Freunde" sorgfältig aus. Auch Quizfragen oder Spiele in sozialen Medien haben meist nur die eine Funktion: nämlich Ihre persönlichen Daten zu erfassen. Auch Apps sollten nur aus App-Stores heruntergeladen werden. E-Mail-Anhänge öffnet man nur, wenn man den Absender kennt, Phishing-Mails sollten grundsätzlich ignoriert werden.