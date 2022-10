Immer am 25. Oktober feiern Fans den Welt-Nudel-Tag. Er soll zeigen, dass es sich bei Nudeln um ein auf allen Kontinenten genutztes Lebensmittel handelt.

Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. Ggf. etwas Wasser zufügen. Und nun rund 10 Minuten kneten! Bis der Teig glänzt und nicht mehr an der Schüssel klebt. Nur so entfaltet das Mehl seine Stärke und die Nudeln fallen später nicht auseinander.

Abgedeckt für 30 Minuten ruhen lassen. Teig mit einem Nudelholz (daher der Name!) auf einer bemehlten Fläche dünn ausrollen. Dünne Streifen für Bandnudeln schneiden oder mit einem Teigrädchen abrollen. Oder Sie schneiden dickere Streifen ab, unterteilen diese in kleinere Stücke und drücken sie mit 2 Fingern zu einem Schleifchen zusammen. In Salzwasser 3 Minuten kochen.