Wer schnell und unbürokratisch ein paar Euro Bargeld braucht, um die Zeit bis zum nächsten Geldeingang zu überbrücken, kann sich an ein Pfandleihhaus wenden. Dort hinterlegt man einen Wertgegenstand, den man nicht unbedingt benötigt, zahlt eine monatliche Gebühr und festgelegte Zinsen - und bekommt dafür Bargeld. Sobald man das zurückzahlt, gibt's den hinterlegten Gegenstand zurück. Eine Schufa-Auskunft ist nicht nötig, um eine Sache zu beleihen, auch eine Bonitätsprüfung findet beim Pfandleiher nicht statt. Wer vor der Qual der Wahl steht, sich für einen Pfandleiher zu entscheiden: Seriöse Pfandleiher sind Mitglied im Zentralverband des Pfandkreditgewerbes und an dessen Siegel zu erkennen.

In Deutschland gibt es rund 250 Privatpfandbetrieben. Die erste deutsche Pfandleihe wurde vor einem knappen halben Jahrtausend, nämlich 1560, in Hamburg gegründet. Ein Jahrhunderte altes Geschäftsmodell also, das aktuell wieder boomt: Laut Statista ist der Zulauf an Neukunden in Deutschland dieses Jahr schon um 30 Prozent angestiegen.