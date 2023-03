PFAS stehen im Verdacht, unfruchtbar zu machen, Krebs zu verursachen oder das Immunsystem zu schwächen. Das Beunruhigende: Es scheint so, als könnte man der Chemikalie kaum entkommen, denn auch Deutschland soll "verseucht" sein, wie Recherchen von NDR, WDR und der SZ jetzt aufdecken wollen.

PFAS PFAS sind per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Diese Gruppe von Industriechemikalien umfasst nach letzten Schätzungen mehr als 10.000 verschiedene Stoffe, so das Bundesumweltministerium.



PFAS kommen nicht natürlich in der Umwelt vor, sie werden allesamt künstlich hergestellt und können daher weder durch Wasser, noch durch Licht oder Bakterien zeitnah abgebaut werden.



Die Chemikalien sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und werden deshalb fast überall eingesetzt.

Durch ihre Eigenschaften werden PFAS vielfach eingesetzt. Hier ein paar Beispiele:



Löschschaum

Ski-Wachs

Imprägniersprays

wasserundurchlässige Funktionskleidung wie Regenjacken

beschichtete Pfannen

Kettenfett

Zahnseide

Kosmetik

Dadurch, dass PFAS so vielfach eingesetzt werden, verbreiten sie sich auch rasend schnell.



Ein Beispiel: PFAS-haltiger Löschschaum sickert in den Boden und gelangt ins Grundwasser. So gelingt PFAS auch in die Nahrungskette von Mensch und Tier. PFAS können vom Menschen sogar über die Luft aufgenommen werden.



Da die Chemikalien nicht abgebaut werden können, bleiben sie in Natur und Körper für sehr lange Zeit oder im schlimmsten Fall für immer - mit möglicherweise enorm negativen Folgen für die Gesundheit.

Durch Recherchen von NDR, WDR, der Süddeutschen Zeitung und 18 europäischen Partnermedien konnten allein in Deutschland 1.500 Orte gefunden werden, die von PFAS verschmutzt sein sollen. 300 Gebiete gelten als "Hotspots", hier sollen die gesundheitlichen Gefahren besonders groß sein.



In ganz Europa konnten 17.000 Orte lokalisiert werden, an denen die PFAS-Belastung besonders hoch sein soll - darunter 2.000 Hotspots.



Den Recherchen zufolge gibt es in Deutschland zudem sechs Fabriken, die PFAS produzieren - das soll mehr als in jedem anderen Land in Europa sein.

Bodenproben werden nahe dem US-Militärflugplatz Katterbach entnommen. Dort wurde eine erhöhte Konzentration an PFAS nachgewiesen. Bildrechte: dpa

Die Kosten für eine Rettung der verseuchten Flächen sind offenbar enorm hoch. Eine Studie des Nordischen Ministerrates schätzt die Kosten allein für Europa auf mindestens 16 Milliarden Euro. Die jährlichen Kosten für die Behandlung der gesundheitlichen Folgen sollen allerdings noch höher liegen.



In Deutschland haben die Behörden nach den Recherchen von NDR, WDR und SZ bisher bei nur sehr wenigen vergifteten Flächen mit einer Sanierung begonnen. 2020 schrieb die Bundesregierung, dass bei weniger als einem Prozent aller PFAS-Verdachtsfälle die Sanierung abgeschlossen sei.

Fünf EU-Staaten, darunter auch Deutschland, haben vorgeschlagen, die gefährlichen Stoffe nach einer Übergangsfrist überwiegend zu verbieten.



Bundesumweltministerin Steffi Lemke sagte im Gespräch mit dem ARD-Magazin Panorama, dass PFAS grundsätzlich überprüft und die gefährlichen Stoffe verboten werden müssten, "weil wir uns nicht leisten können, sie weiter in diesem Umfang in die Umwelt zu entlassen - mit teilweise unbekannten Folgen, aber der Sicherheit, dass sie uns Jahrzehnte oder Jahrhunderte begleiten werden".

Bundesumweltministerin Steffi Lemke Bildrechte: dpa

Je mehr PFAS produziert werden, desto mehr Chemikalien können auch in die Umwelt gelangen und Menschen wie Tiere krank machen.



Dass PFAS giftig sein können, wurde bereits in den 1960er-Jahren bemerkt: Der US-amerikanische Chemieriese DuPont entdeckte damals, dass PFAS bei Ratten und Hasen die Leber vergrößerte. Einige Jahre später zeigten Tests, dass sich die Stoffe im Blut der Mitarbeiter anreicherten.



Seit langem wird vermutet, dass PFAS-Chemikalien Krebs verursachen, das Immunsystem schwächen und zu Unfruchtbarkeit und Fettleibigkeit führen können. Allerdings wurden nach Angaben des Umweltbundesamts viele der derzeit legal eingesetzten PFAS hinsichtlich ihrer möglichen Gefahren noch nicht ausreichend untersucht.

Eine vom Norddeutschen Rat initiierte Untersuchung kommt zu der Schätzung, dass in der EU jedes Jahr mehr als 12.000 Menschen im Zusammenhang mit einer hohen PFAS-Belastung sterben. Laut Umweltbundesamt stecken schon heute PFAS im Blut fast aller Menschen, denn die Chemikalien sollen nach der Aufnahme lange im menschlichen Organismus verbleiben. Die Anreicherung erfolgt nach Angaben des Umweltbundesamts nicht im Fettgewebe, sondern in Organen (z.B. Leber) und in den Blutproteinen.



PFAS können sogar über die Muttermilch an Säuglinge weitergegeben werden. In Blutproben von Kindern und Jugendlichen seien bei jedem fünften Probanden ziemlich hohe Werte festgestellt worden.