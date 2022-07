Nicht jeder hat das Glück, einen Nachbarn zu haben, der sich rührend um die Pflanzen kümmert, während man selbst im Urlaub die Seele baumeln lässt. Alles vertrocknen zu lassen, das ist für die wenigsten Blumen- und Pflanzenliebhaber eine Option. Zum Glück gibt es so manche Hilfsmittel, Tricks und Kniffe, die das Überleben des heimischen Grüns auch dann sichern, wenn man selbst nicht vor Ort und Stelle sein kann.

Wenn es auf dem Balkon üppig blüht und grünt, ist er in der Regel in Richtung Süden oder Südwesten ausgerichtet. Für das Wachstum der Pflanzen ist das ideal - zumindest, wenn sie regelmäßig gegossen werden.



Ist man längere Zeit abwesend, bietet es sich an, die Pflanzen für diese Zeit auf die kühlere Nordseite umzusiedeln. Außerdem empfiehlt es sich, die blühende Pracht vor der Abreise einer Radikalrasur zu unterziehen: Zumindest lange Triebe und Verblühtes sollten weggeschnitten werden. Das verringert den Wasserbedarf der Pflanzen immens.



Vor der Abreise dann nochmal ordentlich gießen und düngen. Kehrt man nach Hause zurück, sind schon wieder neue Blüten gesprossen.