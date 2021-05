Die Antibabypillen , die heute den meisten Frauen verschrieben werden, sind monophasische Kombinationspillen (Mikropillen). Die betroffenen Frauen nehmen 21 Tage lang je eine Tablette ein, die aus den Hormonen Östrogen und Gestagen besteht. Danach folgt eine siebentägige Pause, in der die Regelblutung einsetzt. Was vielen Frauen nicht bekannt ist: Bei der Blutung in der Pillenpause handelt es sich um keine gewöhnliche Menstruation, sondern um eine sogenannte Abbruchblutung oder auch Hormonentzugsblutung. Einen medizinischen Nutzen hat sie nicht.

Nimmt man die Pille 28 Tage lang ohne Pause ein, bleibt die Blutung aus. Notwendig ist sie nicht. Denn durch die Hormone ist es zu keiner Verdickung der Gebärmutterschleimhaut gekommen. Medizinisch nennt man das einen Langzyklus. In Großbritannien wird der bereits vom Berufsverband für Sexualgesundheit empfohlen. In Deutschland hat sich der Berufsverband der Frauenärzte dafür ausgesprochen.

Gesundheitliche Vorteile hat die siebentägige Pillenpause keine. Auch finanziell kann man mit der Pillenpause nicht punkten. Denn das, was man an den Hormonpräparaten spart, gibt man letztlich für Tampons, Binden oder Menstruationstassen wieder aus.



Die Einnahmeregel von 21+7 haben die Entwickler der Pille in den 1950er-Jahren eingeführt, um Skeptiker - insbesondere die katholische Kirche - von der Verhütungsmethode zu überzeugen. Mit der Abbruchblutung wollten die Hersteller einen natürlichen Zyklus imitieren.



Diese Argumente sind heute nicht mehr nötig. Doch ein Umstellen der Pille auf den Langzyklus würde Langzeitstudien, die den Zusatznutzen belegen, erforderlich machen. Kosten und Mühen, die sich die Unternehmen sparen wollen. Denn die Antibabypille ist auch so ein Bestseller.