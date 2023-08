Um auf Nummer sicher zu gehen und die Spreu vom Weizen zu trennen, wurde früher oft zum Pilzbuch gegriffen. Heute schaffen Bestimmungs-Apps Abhilfe. Doch die digitalen Angebote für Android oder iOS sind auch nicht fehlerlos. Wer sich blind auf die Apps verlässt, läuft Gefahr, dass sich ein Giftpilz in den Korb und später in die Pfanne verirrt. Denn nicht alle Giftpilze sind so markant und einfach erkennbar wie der Fliegenpilz.

Ähnlich sieht das auch Mandy Gollmann, stellvertretende Leiterin des Gemeinsamen Giftinformationszentrums in Erfurt. Sie erklärt gegenüber der dpa, dass sich viele Sorten einfach zu sehr ähneln, auch Apps können hier oft keine Klarheit verschaffen. Die Vielfalt der Pilze, die aktuell in den Wäldern zu finden sind, stellt für Laien eine zu große Herausforderung dar.

In Mitteleuropa gibt es nach Angaben der DGfM aktuell mehr als 10.000 Großpilze. Davon sind etwa 200 Pilzarten essbar, 150 giftig und zehn Pilze können bei Verzehr sogar tödlich sein. Durch den Klimawandel mit wärmeren und trockenen Sommern breiten sich in Deutschland neue Pilzarten aus, die hier bislang nicht heimisch waren. Darunter auch gefährliche, kaum bekannte Giftpilze.

Der für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständige Giftnotruf in Erfurt hat in diesem Jahr bereits schwere Pilzvergiftungen registriert. Besonders oft wird der giftige Knollenblätterpilz mit essbaren Champignons verwechselt.

Pilzvergiftungen äußern sich in verschiedenen Symptomen. Dazu zählen Erbrechen, Durchfall oder Benommenheit. Wichtig ist, sofort ärztliche Hilfe aufzusuchen. Eine Behandlung muss so schnell wie möglich beginnen, ansonsten droht im schlimmsten Fall ein Multiorganversagen. Das Gift wird über den Magen- und Darmtrakt aufgenommen und über die Blutbahn in die Leber geleitet, was zu einem Leberversagen führen kann.