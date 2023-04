Frühjahrsputz Checkliste: Diese Stellen im Haushalt muss man nur einmal im Jahr reinigen

Einmal im Jahr sollten schwere Möbel verschoben werden, um dahinter und darunter gründlich sauberzumachen. Man wird erstaunt sein, wieviel Staub sich an den vermeintlich unsichtbaren Stellen angesammelt hat.

Auf Gardinen und Vorhängen sammelt sich das Jahr über sehr viel Staub. Deswegen am besten alles abhängen und nach Anleitung entweder selber waschen oder in die Reinigung geben. Zwischendurch empfiehlt es sich, die Textilien ab und zu auch mal abzusaugen.

Neben dem regelmäßigen Wechseln der Bettbezüge ist es ratsam, Kissen und Decken ein Mal im Jahr zu waschen. Bei Federn und Daunen sollte man zwei Tennisbälle in die Waschmaschine mit hineinlegen, damit das Material nicht verklumpt. Auch der Matratzentopper kann bei 60 Grad eine Runde in der Waschmaschine drehen. Natürlich kann man die Sachen auch in die Reinigung bringen.