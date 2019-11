Die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See ist der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen rund um Minijobs. Sie übernimmt auch die Abwicklung des Melde- und Beitragsverfahrens. Bei Minijobs in Privathaushalten übernimmt sie auch die Anmeldung zur gesetzlichen Unfallversicherung und den Einzug der Sozialversicherungsbeiträge.



Angemeldet wird die Reinigungskraft für den Privathaushalt mit dem so genannten Haushaltsscheck - er umfasst eine DIN-A4-Seite und kann binnen weniger Minuten entweder online oder als ausgedrucktes Formular ausgefüllt werden: www.minijob-zentrale.de. Hat man sich für das ausgedruckte Formular entschieden, muss es im Anschluss per Post an die Minijob-Zentrale geschickt werden. Alles andere läuft dann automatisch. Mit dem Haushaltsscheck kann die Haushaltshilfe ggf. auch wieder abgemeldet werden.



Ist das Monatsentgeld der Haushaltshilfe nicht immer gleich, kann der schwankende Verdienst über einen Halbjahresscheck gemeldet werden - auch den kann man online ausfüllen oder per Post an die Minijob-Zentrale schicken. Die Meldung umfasst einen Zeitraum von einem Kalenderhalbjahr. So müssen keine separaten Folgeschecks für die einzelnen Beschäftigungsmonate eingereicht werden.