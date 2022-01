Neben der medizinischen und kulinarischen Versorgung gilt es auch, an etwas Beschäftigung zu denken. Damit einem in den eigenen vier Wänden nicht die Decke auf den Kopf fällt, lohnt es sich, einen Plan für die Freizeitgestaltung in der Quarantäne zu machen. Das kann eine Liste sein, mit Namen von Menschen, bei denen man sich länger schon melden wollte oder das Buch auf dem Nachttisch. Es lohnt sich auch, aufgeschobene Aufgaben anzugehen. So ist in der Quarantäne zum Beispiel genug Zeit, liegen gebliebenen Papierkram zu erledigen oder den Kleiderschrank einmal komplett auszumisten. Wer gar nicht mit der Einsamkeit zurechtkommt, kann sich an Hilfsstellen, wie die Telefonseelsorge (0800 1110111) wenden.