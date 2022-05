Übrigens: Es sind nicht nur die Autofahrer, die im Straßenverkehr Sicherheitsabstände einhalten müssen. Auch Radfahrer müssen auf ausreichend Abstand achten.



Das ist zum Beispiel an Haltestellen der Fall. Wenn Fahrgäste ein- oder aussteigen, darf rechts nur in Schrittgeschwindigkeit und nur in sicherem Abstand vorbeigefahren werden. Am besten wartet der Radfahrende am Anfang des Haltestellenbereiche, bis keine Fahrgäste mehr kreuzen.



Gleiches gilt an der roten Ampel. Dort dürfen die Radler die wartenden Autos zwar von rechts überholen - allerdings nur, wenn dafür ausreichend Raum ist und ebenfalls nur in Schrittgeschwindigkeit.



Fahren Radfahrer an parkenden Autos vorbei, sollte mindestens ein Meter Abstand gehalten werden, um nicht in Gefahr zu geraten, wenn sich eine Tür öffnet.



