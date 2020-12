Ich könnte jederzeit aufhören, meinen viele Raucher. Und doch werden sie nervös, sobald die Zigaretten in der Schachtel schwinden ... Ein Patentrezept, um vom Rauchen loszukommen - das gibt es nicht. Was es gibt, sind zahlreiche Alternativen und Hilfestellungen. Denn nicht jede Maßnahme eignet sich für jeden Raucher-Typ. Und manchmal ist es sogar hilfreich, verschiedene Methoden zur Rauchentwöhnung miteinander zu kombinieren.

Eine Verhaltenstherapie basiert darauf, dass Verhaltensweisen, die einmal erlernt worden sind, auch wieder "verlernt" werden können. In der Therapie werden der Grund für das Rauchen und die bisherigen Rauchgewohnheiten hinterfragt. In welchen Alltagssituationen greift ein Raucher zur Zigarette? Nach dieser Analyse heißt es, Strategien zu erlernen, um den Alltag künftig auch rauchfrei zu meistern und Rückfälle zu vermeiden.

Im Auto rauchen? Eine Verhaltensweise die in einer Therapie hinterfragt würde. Bildrechte: IMAGO images/ imagebroker

50 Prozent aller aufhörwilligen Raucher leiden aufgrund des fehlenden Nikotins unter körperlichen Entzugserscheinungen. Wem es so geht, der kann sich mit Nikotinpräparaten helfen. Die haben den Vorteil, dass sie keine krebserregenden Stoffe wie Teer oder Kohlenmonoxid enthalten und das Nikotin langsamer und sicherer als beim Rauchen an den Körper abgeben.



Wer darauf zurückgreifen möchte, hat die Wahl zwischen Nikotinpflastern, die den ganzen Tag über kontinuierlich Nikotin abgeben, und Nikotinkaugummis und -lutschtabletten, die dann genommen werden, wenn das Verlangen nach einer Zigarette besonders groß ist. Eine weitere Alternative ist Nikotinnasenspray. Darüber kann der Körper das Nikotin besonders schnell und hochdosiert aufnehmen.

Nikotinpflaster geben den ganzen Tag über kontinuierlich Nikotin ab. Bildrechte: Colourbox.de

Als Alternative zu Nikotinpräparaten gibt es die Wirkstoffe Bupropion oder Vareniclin, die beide in Tablettenform eingenommen werden und verschreibungspflichtig sind. Buproprion wird unter dem Handelsnamen Zyban vertrieben und zählt zu den sogenannten Antidepressiva. Es blockiert die Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin und hungert damit das Belohnungssystem aus. Die Zigarette taugt nicht mehr als Glücksbringer - und das Rauchverlangen schwindet. Eigentlich eine feine Sache. Allerdings kann Bupropion schwere Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit, Zittern, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel und Unruhe verursachen.



Vareniclin ist ein sogenannter partieller Nikotin-Antagonist, der direkt an den Nikotinrezeptoren im Gehirn ansetzt und Entzugserscheinungen und Verlangensattacken mildert. Vareniclin wird unter dem Handelsnamen Champix vertrieben. Doch genau wie beim Wirkstoff Buproprion können auch durch Vareniclin schwere Nebenwirkungen auftreten. Beobachtet wurden neben Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, Albträumen und Geschmacksstörungen auch neuropsychiatrische Komplikationen wie suizidales Verhalten und Symptome einer Depression.

Zur Rauchentwöhnung werden feine Nadeln an bestimmte Stellen im Ohr gestochen und mit einem Pflaster fixiert. Dort bleiben sie bis zu einer Woche. Die Nadeln sollen das Verlangen nach einer Zigarette reduzieren bzw. verschwinden lassen.

Dank Nadeln im Ohr rauchfrei? Bildrechte: Colourbox.de

Bei der Hypnose wird man in eine Art Trance versetzt. In diesem Zustand verfügt man über eine stark eingeschränkte, auf wenige Inhalte konzentrierte Aufmerksamkeit. Der Therapeut gibt Anweisungen, die direkt auf das Unbewusste wirken sollen. In mehreren Sitzungen soll so der Entschluss gestärkt werden, künftig nicht mehr zu rauchen.



Vor der Entscheidung für eine (recht kostspielige) Hypnose sollte man wissen: Als Mittel zur Rauchentwöhnung ist die Methode wenig untersucht. Ihre Wirksamkeit zur Tabakentwöhnung konnte bislang nicht wissenschaftlich belegt werden.

In den App-Stores gibt es zahlreiche Anwendungen, die helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Sie sind kostenlos oder für wenige Euro erhältlich. Die Apps zeigen, wieviel Geld man ohne Zigarettenkauf spart, wie sich Herz und Lunge ohne Nikotin regenerieren oder zählen die Tage, die man durchgehalten hat. Außerdem kann man seine Erfolge in den sozialen Netzwerken teilen und dort auch mit anderen Aufhörwilligen in den Wettbewerb treten.



Ein eigenes Portal, um aufhörwillige Raucher zu unterstützen, bietet auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter rauchfrei-info.de wird man nicht nur über die gesundheitlichen Folgen des Zigarettenkonsums informiert, sondern kann sich außerdem mit Gleichgesinnten austauschen oder mit individuellen Fragen an einen E-Mail Coach wenden.

Zurzeit sind sie im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde: E-Zigaretten und Heater. Denn rauchen ohne gesundheitliche Risiken - das ist für viele passionierte Raucher ein Anreiz. Aber stimmt das auch? Laut Stiftung Warentest sind E-Zigaretten harmloser als normale Zigaretten. Studien zu langfristigen Auswirkungen gibt es bislang aber nicht.



Die E-Zigarette erhitzt Flüssigkeiten mit oder ohne Nikotin - sogenannte Liquids, die dann verdampfen. Die dazu notwendigen Temperaturen liegen unter denen, die zum Verbrennen von Tabak notwendig sind, so dass weniger Schadstoffe freigesetzt werden. Inwieweit E-Zigaretten auch zur Tabakentwöhnung geeignet sind, ist bisher nicht wissenschaftlich belegt. Außerdem ist fraglich, welche gegebenenfalls gesundheitsschädigenden Stoffe in den Liquids enthalten sind.

Beim Rauchen über sogenannte Heater sollen - im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten - etwa 95 Prozent weniger Schadstoffe aufgenommen werden. Bildrechte: Wiki/SimonDes/Philip Morris Int./ccBY-SA4.0