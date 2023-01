Der Vermieter kann nur dann fristlos kündigen, wenn er einen wichtigen Grund dazu hat - zum Beispiel, wenn es erhebliche Mietrückstände gibt oder wenn es andere schwerwiegende Vertragsverletzungen gegeben hat. Aber auch dann ist eine Räumung der Wohnung gegen den Willen des Mieters nur möglich, wenn die Kündigung von einem Gericht geprüft und als wirksam bestätigt wurde. Wenn der Mieter trotz einer wirksamen Räumungsklage nicht auszieht, kann eine Zwangsräumung nach der Räumungsfrist, in der Regel drei Wochen, erfolgen. Ein weiterer Grund für eine fristlose Kündigung kann ein Vertrauensverlust sein. Der Vermieter darf in dem Fall fristlos kündigen, wenn er nicht mehr darauf vertrauen kann, dass die Miete pünktlich oder vollständig gezahlt wird.

Braucht der Vermieter die Wohnung für sich oder nahe Verwandte, wie etwa Kinder, Enkel, Eltern und Großeltern, kann er ohne Probleme wegen Eigenbedarfs kündigen. Das gilt auch für Lebenspartner, Schwager und Schwägerin, wenn sie ein sehr enges Verhältnis zum Vermieter haben und dadurch in seine Nähe ziehen könnten. Aber auch für Pflegekräfte oder gar Hausmeister, die sich so besser um Vermieter oder dessen Haus kümmern könnten, kann der Eigenbedarf geltend gemacht werden.



Allerdings muss der Vermieter ganz klar darlegen, warum er die Wohnung wirklich braucht. Kommt es zum Streit vor Gericht, wird das dann auch überprüft. Eigenbedarf darf nicht vorgetäuscht werden, nur um eine Wohnung frei zu bekommen. Versucht der Vermieter solche Tricks, muss er unter Umständen Schadenersatz zahlen.



Bei der Kündigung kommt es darauf an, wer oder was der Vermieter ist. Eine Immobilienfirma, ein Investmentfond oder etwa eine Wohnungsbaugesellschaft dürfen nicht wegen Eigenbedarfs kündigen. Nur eine sogenannte natürliche Person, also ein persönlicher Vermieter oder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) dürfen so kündigen. Solch eine GbR könnte zum Beispiel eine Erbengemeinschaft sein, aus der heraus einer der Erben die Wohnung für sich beansprucht.