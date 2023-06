Rechtlich muss man an dieser Stelle unterscheiden zwischen einem Strafzettel bzw. Knöllchen und einer Vertragsstrafe. Ein Knöllchen im klassischen Sinne darf auf einem Supermarkt-Parkplatz nämlich nicht ausgestellt werden. Eine Vertragsstrafe hingegen schon.

Prinzipiell hat der Eigentümer der Parkfläche das Recht, Autos abschleppen zu lassen. Allerdings müssen die Gründe dafür verhältnismäßig sein - also beispielsweise das Zuparken einer Feuerwehreinfahrt oder Rettungsgasse.

Die Kosten dafür dürfen nicht unverhältnismäßig hoch ausfallen. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil aus dem Jahr 2014 die Kosten auf maximal 175 Euro beschränkt.

In vielen Fällen greifen die Betreiber der Parkplätze ganz klassisch auf die Parkscheibe zurück, um zu überblicken, wer wie lange dort steht. Doch auch andere Techniken sind nicht unüblich.



Es gibt Parkflächen, die mit Sensoren ausgestattet sind, die minutengenau die Parkdauer überwachen. Per Infrarot erkennen sie, ob ein Auto abgestellt wurde. Wenn sich das Auto nicht bewegt und die Parkzeit überschritten wird, geht eine Mitteilung an den Wachdienst oder den Betreiber des Platzes.



Auch Kameras werden eingesetzt, um Parksünder zu bestrafen. Die nehmen Kennzeichen und Uhrzeit bei Einfahrt und Ausfahrt des Autos auf. Wer länger braucht als erlaubt, bekommt ein "Knöllchen".



