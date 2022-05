Menstruationsbeschwerden Was hilft am besten gegen Regelschmerzen?

Ein natürlicher Vorgang - und trotzdem solche Schmerzen? Von sogenannten Regelschmerzen während der Monatsblutung können viele Frauen ein Lied singen. Sie entstehen, wenn sich die Gebärmuttermuskulatur während der Periode zusammenzieht, um die Gebärmutterschleimhaut abzustoßen. Doch nicht alle Frauen sind von den Schmerzen betroffen. Manche verspüren lediglich ein leichtes Ziehen. Warum das so ungerecht verteilt ist, kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.

So individuell die Regelschmerzen auftreten, so unterschiedlich sind die Hausmittel, die Frauen bei Menstruationsbeschwerden helfen können.



Wärmflasche vs. Bewegung

Manche Frauen empfinden es als wohltuend, es sich mit einer Wärmflasche auf dem Bauch gemütlich zu machen. Andere ziehen es vor, sich aktiv von ihren Beschwerden abzulenken. Etwa durch leichte Bewegung oder sogar Sport.



Schmerzmittel

Andere schwören bei Regelschmerzen auf ein Schmerzmittel. Verschiedene Studien belegen, dass die Wirkstoffe Ibuprofen, Diclofenac und Naproxen bei Unterleibsschmerzen besonders gut anschlagen. Auch viele Mediziner empfehlen insbesondere jungen Frauen die Einnahme schmerzstillender Medikamente. Dadurch soll verhindert werden, dass sich ein Schmerzgedächtnis ausbildet.



Pille

Auch hormonelle Verhütungsmittel - wie die Pille - können die Beschwerden lindern. Wofür man sich letztlich entscheidet, sollte unbedingt mit einem Arzt besprochen werden.