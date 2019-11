Hippotherapie

In der Hippotherapie werden Pferde zur Physio- und Ergotherapie eingesetzt. Dabei sitzt der Patient in der Gangart Schritt oder Trab auf dem Pferderücken. Bewegungsimpulse des Pferdes werden auf Becken und Wirbelsäule des Menschen übertragen. Eine Art Krankengymnastik auf dem Pferd.



Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd

Das Reiten und die Arbeit mit dem Medium Pferd sprechen den Patienten ganzheitlich an, fordern ihn gleichermaßen körperlich, emotional, geistig und sozial. Die Beziehung zum Pferd spielt hier eine tragende Rolle. Der Reittherapeut fördert den konstruktiven Umgang zwischen Mensch und Tier. Ziel der Therapie sind die persönliche und soziale Entwicklung des Patienten.



Ergotherapeutische Behandlung mit dem Pferd

Bei der Ergotherapie mit dem Pferd wird alltagsorientiert und klientenzentriert die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung in bestimmten Lebenssituationen gefördert. Neben dem Umgang mit dem Pferd beruht der therapeutische Effekt u.a. auf der unmittelbaren Übertragung der Schwingungen und Bewegungen, die vom Pferd auf den auf dem Pferderücken sitzenden Patienten.



Reiten als Sport für Menschen mit Behinderung

Beim Reitsport für Menschen mit Behinderungen geht es um das Erlernen der Sportart Reiten.