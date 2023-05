Nach der Rentenreform von 2012 wird das Renteneintrittsalter bis 2031 schrittweise von 65 Jahre auf 67 Jahre angehoben. Wer nach 1964 geboren wurde, kann erst mit 67 abschlagsfrei - also bei voller Rentenhöhe - aufhören zu arbeiten. Wer zwischen 1947 und 1964 geboren wurde, ein paar Monate früher. Voraussetzung sind in jedem Fall mindestens 35 Versicherungsjahre, also 35 Jahre, in denen der Arbeitnehmer in die Rentenkasse eingezahlt hat.



Wer sogar 45 Jahre gearbeitet und eingezahlt hat, gilt als besonders langjährig Versicherter und kann je nach Geburtsjahr schon mit 63 Jahren (vor 1953 geboren) abschlagsfrei in Rente gehen oder mit 65 (ab 1964 geboren).



Wer nicht bis zu dieser Grenze arbeiten will, kann auch früher aufhören, bekommt dann aber weniger Geld. Ab 63 sind das 14,4 Prozent weniger Rente - 0,3 Prozent pro Monat früherer Rentenbeginn.



Wer es ganz genau wissen will, findet im Internet Rentenhöhenrechner, zum Beispiel bei der Deutschen Rentenversicherung.