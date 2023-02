Die Rettungsgasse ist in § 38 der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben - und damit Pflicht. Denn die Gasse gewährleistet, dass Einsatzkräfte im Ernstfall schnell zu Verletzten gelangen und Leben retten können. Laut Statistik wird in Deutschland rund zehnmal pro Tag ein Rettungs- oder Notarztwagen während eines Einsatzes in einen Unfall verwickelt.



Fahrern, die keine Rettungsgasse bilden, drohen nach dem neuen Bußgeldkatalog 200 Euro Geldstrafe, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Kommt es durch das Fehlverhalten zu Behinderungen, werden aus den 200 Euro bereits 240 Euro. Gefährdet man andere Verkehrsteilnehmer, liegt die Geldbuße bei 280 Euro, verursacht man Sachschäden, sind sogar mehr als 320 € fällig.



Bußgelder auf einem Blick:





Nicht gebildete Rettungsgasse: 200 € und zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

Nicht gebildete Rettungsgasse mit Behinderung (z.B. von Einsatzkräften): 240 €, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

Nicht gebildete Rettungsgasse mit Gefährdung: 280 €, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

Nicht gebildete Rettungsgasse mit Sachbeschädigung: 320 €, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

Unberechtigtes Befahren einer Rettungsgasse: 240 bis 320 €, zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot