Auch wer keinen Dönergrill zuhause hat, an dessen Spieß das Fleisch über Stunden saftig vor sich hinbrutzelt, muss auf die herzhafte Leckerei nicht verzichten. BRISANT mit Rezepten, die in der eigenen Küche gelingen:

Fleisch eine Stunde lang in den Tiefkühler legen, dann mit einem scharfen Messer hauchdünn in Scheiben schneiden.

Salat in Streifen schneiden. Tomaten in Achtel schneiden, Zwiebel in halbe Ringe schneiden, Salatgurke in Scheiben schneiden.