Laut der Verbraucherzentrale sind Insekten in deutschen Supermärkten hauptsächlich in der Form von Snacks, Chips, Proteinriegeln und Nudeln erhältlich.

Als Snacks gibt es sie meist ganz zum knabbern, gewürzt oder ungewürzt. Mag man es etwas versteckter, gibt es auch Müslis, in die Insekten hineingemischt werden. Auch in Proteinriegeln machen sich Insekten gut. Laut der Verbraucherzentrale sind diese Riegel oft aus Datteln gemacht.

Schokolade mit Insekten gibt es auch, hier werden die Krabbeltiere allerdings als Topping über die Schokolade gestreut. Sie sind also noch in ganzer Form sichtbar. Wer sich vor Beinchen in der Schokolade ekelt, sollte also die Finger davon lassen.