Für liebevolle Geständnisse ... Rezept: Kaiserschmarrn à la Stefanie Hertel

Hauptinhalt

Corona-Pause? Für Stefanie Hertel nicht wirklich. Mit dem ersten Album ihrer Familien-Band "More than Words" tourt die Sängerin durch die Talkshows - und war bei "Cooking for Friends" zu Gast. Dort gab's Standing Ovations nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren Kaiserschmarrn, "für den selbst gestandene Männer liebevolle Geständnisse machen". Die wollen Sie auch? Mit unserem Kaiserschmarrn-Rezept kein Problem!