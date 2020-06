Was Daniela Zoschke hilft, ist am Herd zu stehen - und für wenigstens vereinzelte Gäste zu kochen. Denn das ist ihre Leidenschaft. BRISANT hat sie eines ihrer liebsten Rezepte verraten: Kabeljau mit Romescosoße und Gemüse. Probieren Sie's aus - und holen Sie sich ein wenig Mallorca-Feeling in die eigenen vier Wände!

Zubereitung der Romescosoße:

Etwas Olivenöl in die Pfanne geben. Wenn das Öl Temperatur aufgenommen hat, den Knoblauch rösten und das Weißbrot, Haselnüsse, Mandeln, Tomaten und Safran dazu geben. Zwei Gläser Wasser und Essig dazu geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles mit einer Küchenmaschine (oder Stabmixer) mixen, bis eine feine Masse entsteht.



Zubereitung Gemüse:

Gemüse putzen und mundgerecht schneiden. Blanchieren und sofort in Eiswasser geben, damit die Farbe erhalten bleibt.



Zubereitung Kabeljau:

Olivenöl in die Pfanne geben, den Kabeljau auf höchster Stufe auf seiner Hautseite für ca. eine Minute braten. Ofen auf 180 Grad vorheizen. Kabeljau mit der Hautseite nach oben auf ein Ofenblech legen. Kabeljau für ca. 5 Minuten bei Umluft in den Ofen geben. Während der Kabeljau im Ofen ist, das Gemüse kurz in eine Pfanne geben, damit es heiß auf den Teller kommt.



Anrichten:

Kabeljau und Gemüse zuerst auf den Teller setzen, dann Soße dazu geben.