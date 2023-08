Was macht Quinoa zum Superfood? Obwohl Quinoa beim Kochen wie Getreide verwendet wird, ist es keins! Das sogenannte Pseudogetreide ist ein Gänsefußgewächs und gehört damit zur selben Gattung wie Mangold, Rote Bete oder Spinat. Deshalb ist Quinoa glutenfrei.



Quinoa ist eine exzellente Quelle für hochwertiges, pflanzliches Eiweiß. Außerdem punktet Quinoa mit reichlich Eisen, Folsäure, Magnesium, Zink und Mangan. 100 Gramm des "Inkareises" decken bereits 25 Prozent des Tagesbedarfs an Eisen, 50 Prozent an Magnesium und mehr als 100 Prozent an Mangan ab.