1,5 kg Schäufele (Schweineschulter mit Knochen und Schwarte, in 4 Portionsstücke geteilt)

1. Das Fleisch waschen und trocken tupfen, um eventuell verbliebene Knochensplitter zu entfernen und später eine knusprige Schwarte zu erhalten. Dann die Schwarte mit einem scharfen Messer rautenförmig einschneiden, sodass etwa 5 mm große Rauten entstehen. Dabei jedoch nur die obere Schicht der Schwarte einritzen, nicht in das Fleisch schneiden.

4. Das Öl in einem Bräter verteilen und die Schäufele mit der Schwarte nach oben hineinsetzen. Etwas Bier und Brühe angießen, dabei jedoch nichts auf die Schwarte gießen. Die Schwarte muss immer trocken bleiben, sonst wird sie nicht knusprig. Den Bräter in den Ofen (untere Schiene) schieben und die Schäufele etwa 1 Stunde braten.

6. Die Schäufele aus dem Bräter nehmen, die Sauce durch ein Sieb passieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Binden der Sauce einen Teil vom Wurzelgemüse fein pürieren und in die Sauce rühren. Alternativ nach Belieben etwas Speisestärke mit Wasser verquirlen und die Sauce damit binden.

1. Das Salz von den Brezen streifen. Die Brezen in Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Butter in einem kleinen Topf erhitzen und die Zwiebel darin glasig andünsten. Die Milch zugießen, aufkochen lassen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Die heiße Milch über die Brezenscheiben gießen und diese 30 Minuten quellen lassen.