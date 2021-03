Frauen-Gesundheit Abnehmen leicht gemacht - mit leckeren Rezepten

Unerwünschte Pölsterchen an Bauch und Hüften - welche Frau kennt sie nicht. Spätestens ab einem gewissen Alter haben viele Damen mit den Pfunden zu kämpfen. Dass das eigentlich nicht nötig ist und wie man allen Hormon- und Lebenslagen zum Trotz in Form bleiben kann, erläutern die Medizinerin Prof. Dr. med. Marion Kiechle und Health-Journalistin Julie Gorkow in ihrem Buch "Tag für Tag leichter". Aus dem Kochbuch dazu haben sie BRISANT vier Rezepte verraten.