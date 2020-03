Familie in Quarantäne Tipps & Rezepte: Kochen mit Kindern - für Kinder

Hauptinhalt

Zu Hause bleiben, lautet die Devise, um das neuartige Coronavirus nicht weiter zu verbreiten und sich selbst nicht anzustecken. Kitas und Schulen sind geschlossen - und das stellt Eltern vor neue Herausforderungen. Die fangen beim Essen an. Was tun, wenn das kinderfreundliche Repertoire aus Nudeln, Grießbrei und Fischstäbchen erschöpft ist - und man den Nachwuchs möglichst gesund ernähren möchte? Am besten mit den Kindern gemeinsam kochen. Einfache Rezepte dafür gibt's hier!