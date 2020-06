Schnell gemacht und prima zum Mitnehmen an den Strand ist der Heidesand - ein Klassiker unter den Weihnachtsplätzchen. Und so simpel diese Kekse auch sein mögen, damit kriegen Sie garantiert die ganze Familie!

Und so geht's:

Ein typisches Heiligabend-Mal - vor allem, wenn Kinder im Haus sind: Kartoffelsalat mit Würstchen. Übrigens auch für die heiße Jahreszeit ein tolles Gericht. Zumal, wenn man - wie wir - eine leichte Kartoffelsalat-Variante wählt. Der Vorteil: Man kann ihn super vorbereiten und in Nullkommanix steht ein Essen auf dem Tisch, wenn man von einem langen Tag am See nach Hause kommt. Und wenn's ganz besonders warm ist, dann schmecken die Würstchen auch kalt.