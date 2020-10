Aerosole sind der Hauptübertragungsweg des neuartigen Corona-Virus, so der aktuelle Stand der Forschung. Also feinste Partikel in der Luft, die beim Atmen, Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßen werden und an denen Viren anhaften können. Sie können sowohl über die Atemluft in die Atemwege anderer Personen gelangen als auch über den Kontakt mit Oberflächen übertragen werden.



Vor allem in geschlossenen Innenräumen können Aerosole über einen längeren Zeitraum in der Luft bleiben. Halten sich mehrere Menschen länger in einem schlecht oder gar nicht belüfteten Innenraum auf, verteilen sich die Aerosole im gesamten Raum. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des Coronavirus ganz erheblich.