Bevor es mit dem Schminken losgeht, sollten erst einmal Grundlagen geschaffen werden. Die Grundlage eines jeden Make-up ist die Haut. Und die spiegelt alles wider, was uns im Alltag nicht gut tut: Stress, Alkohol, Rauchen, zu viele Süßigkeiten, zu wenig Schlaf und schlechte Ernährung. Schönheit kommt von Innen! Da ist leider viel dran. Planen Sie ruhig mal eine Detox-Kur ein oder trennen Sie sich von der ein oder anderen ungesunden Angewohnheit. Der nächste Blick in den Spiegel wird Ihnen zeigen, dass das wirklich etwas bringt. Und: Immer viel trinken! Unsere Haut besteht zu etwa 70 Prozent aus Wasser. Ist sie damit unterversorgt, sieht man das sofort. Und dann hilft selbst das beste und teuerste Make-up nicht viel.

Bevor es mit dem Schminken losgeht, sollten Sie Ihre Haut gründlich reinigen. Damit entfernen Sie nicht nur Schweiß und Fett, sondern auch lose Hautschüppchen, die durch ein Make-up nicht überdeckt würden. Anschließend sollten Sie ihre Haut auch von außen mit einer Portion Wasser versorgen - am besten in Form einer leichten Feuchtigkeitscreme. Ist der außerdem mit etwas Hyaluron oder Arganöl angereichert, verwöhnen Sie Ihre Haut zusätzlich. Nicht vergessen: Auch die zarte Haut um die Augen sollte gepflegt werden. Da sie deutlich empfindlicher als Ihr restliches Gesicht ist, empfiehlt sich eine spezielle Augencreme. Die wirkt außerdem straffend und hilft gegen Augenringe.

Bevor sie jetzt zu Grundierung und Puderquaste greifen, sollten Sie eines beherzigen: Weniger ist mehr! Das gilt auch beim Schminken - und vor allem in den Sommermonaten. Verwenden Sie deshalb sämtliche Produkte erstmal sparsam. Nachlegen kann man immer. Ansonsten zaubern Sie sich eine Maske anstatt eines natürlichen Looks.

Möchten Sie lediglich etwas gegen Ihre Augenringe oder ein, zwei Pickelt tun, ist eine leicht deckende Grundierung ausreichend, um den Teint auszugleichen. Tragen Sie das Produkt am besten mit den Händen auf. Durch die Körperwärme verbindet es sich besser mit Ihrer Haut. Und: Immer vom Gesichtszentrum ausgehend nach außen arbeiten. Nur so können Sie unschöne Make-up-Ränder verhindern.

Haben Sie in Ihrem Gesicht Stellen, die schnell unschön glänzen, können Sie mit einem leichten Puder nachhelfen. Bei vielen Menschen ist das die sogenannte T-Zone: Stirn, Nase und Kinn. Bei Bedarf kann den Tag über immer mal nachgepudert werden.

Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, können Sie sich an das Tuschen Ihrer Wimpern machen. Soll ihr Look etwas dramatischer ausfallen, können Sie Ihrem Gesicht durch Rouge, Bronzer oder Highlighter zusätzlich etwas mehr Dimension verleihen.



Am einfachsten geht das mit dem sogenannten Bronzer, der ihnen einen sommerlichen Teint ins Gesicht zaubert. Mit dem Pinsel eine "3" auf Stirn, Nase und Wangenknochen auftragen, anschließend gut verblenden.