Setzrisse entstehen, wie der Name schon vermuten lässt, durch die Setzung des Mauerwerks. Die Risse verlaufen meist kreuz und quer und können sowohl innen als auch außen auftreten. Sind die Setzrisse sehr groß, deuten sie auf ein statisches Problem des Gebäudes hin. Jedes neugebaute Gebäude "setzt" sich nach der Errichtung noch einige Millimeter in den Boden. Je nach Untergrund kann das einige Monate, aber auch Jahrzehnte dauern. Ist der Boden uneben bzw. nicht gleichmäßig beschaffen, kann das Setzen eine Schiefstellung des Hauses auslösen. Vorbeugen kann man hier, wenn ein Gutachter vor Baubeginn die Bodenbeschaffenheit genau untersucht.

Generell gilt: Je größer und tiefer ein Riss in der Wand ist, desto gefährlicher ist er. Haarrisse bis zu einer Stärke von 0,2 Millimeter sind in der Regel unbedenklich und lassen sich durch Überstreichen verdecken. Wächst der Riss, kann ein Sachverständiger weiterhelfen, da das auf einen Mangel im Bau hinweisen könnte. In jedem Fall sollten die Risse dokumentiert werden. Kleiner Trick: Bleistift-Markierungen an der Wand können über eine Vergrößerung des Risses Auskunft geben. Die gesammelten Informationen sind mit Datum versehen immer auch wichtige Hinweise für den Vermieter.