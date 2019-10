Trotz aller Sorgfalt kommt es immer wieder vor, dass ganze Produktchargen eines Lebensmittels mit bedenklichen bis gefährlichen Fremdkörpern oder gesundheitsgefährdenden Keimen in den Supermarkt-Regalen landen. Besteht ein hinreichender Verdacht, dass ein Lebensmittel die Gesundheit gefährden könnte, müssen die Hersteller und Händler umgehend reagieren.



Die Unternehmen sind verpflichtet, öffentlich vor der potenziellen Gefahr zu warnen und am Regal oder am Eingang eines Supermarkts darauf hinzuweisen, dass mit dem betroffenen Produkt etwas nicht in Ordnung sein könnte. Auch die zuständige Behörde - z.B. die Verbraucherzentrale eines Landes - kann eine Rückrufaktion anordnen. Um Haftungsrisiken zu vermeiden, reagieren Hersteller oft in vorauseilendem Gehorsam, um mögliche Konsequenzen zu vermeiden.