Ermittlungen gegen Hersteller laufen

Deswegen laufen inzwischen Ermittlungen gegen den Schokoladenhersteller. Die belgische Behörde für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette warf Ferrero mangelnde Transparenz vor. Laut Europäischer Lebensmittelbehörde (Efsa) und EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) seien schon im Dezember 2021 bei Eigenkontrollen Salmonellen in einem Buttermilch-Tank in dem Werk entdeckt worden. Ferrero habe daraufhin "Probenahmen und Untersuchungen der Produkte und der Umgebung der Verarbeitung erhöht". Nach negativem Salmonellen-Befund sei die Schokolade aber in Europa und weltweit ausgeliefert worden.

Wegen der Ermittlungen hat Belgien Ferrero die Produktionslizenz für das Werk in Arlon entzogen. Dort wird derzeit keine Schokolade mehr hergestellt.

Was sind Salmonellen?

Salmonellen sind Bakterien, die zur Familie der Enterobakterien gehören, also Darmbakterien. Sie sind stäbchenförmig und können sowohl bei Menschen als auch bei Tieren Krankheiten verursachen. Dazu gehören Schleimhautentzündungen im Magen und Darm, die man auch Salmonellose nennt - umgangssprachlich Lebensmittelvergiftung. Bestimmte Salmonellen-"Typen", sogenannte Serovare, lösen aber auch Infektionen aus, die mehrere Organsysteme betreffen, wie zum Beispiel Typhus.

Über rohe Lebensmittel wie Eier oder Fleisch werden Salmonellen meist übertragen. Bildrechte: dpa

Die Bakterien kommen weltweit vor, unter anderem in Geflügel, Schweinen oder Rindern, und vermehren sich im Magen-Darm-Trakt von Menschen und Tieren. Dorthin kommen sie über die Nahrung, zum Beispiel in Produkten mit rohen Eiern oder rohem Fleisch. Eine Salmonellose ist ansteckend und kann von Mensch zu Mensch, aber auch von Tier zu Mensch übertragen werden. Dabei werden die Bakterien aus dem Darm über kleinste Spuren von Stuhlresten an den Händen von erkrankten Personen weitergetragen. Eine Schmierinfektion ist auch über verunreinigte Oberflächen möglich.

Wie gefährlich sind sie?

Wer sich mich Salmonellen infiziert, bekommt in den meisten Fällen Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, fühlt sich unwohl und muss manchmal auch erbrechen. Häufig tritt leichtes Fieber auf. Die Symptome können zwischen ein paar Stunden bis mehrere Tage anhalten und klingen dann von selbst wieder ab. Wer länger unter Durchfall leidet, kann dehydrieren und dabei wichtige Salze verlieren.

Grundsätzlich ist eine Salmonellose zwar unangenehm, aber nicht gefährlich. Für Risikogruppen wie Säuglinge, ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen kann der Flüssigkeits- und Salzverlust aber schnell zu einem Kreislaufzusammenbruch führen und lebensbedrohlich werden. Längere und schwere Krankheitsverläufe sind ebenfalls möglich. In seltenen Fällen kann die Darmentzündung auch andere Organe befallen und zum Beispiel zu entzündeten Gelenken oder einer Hirnhautentzündung führen.

Durchfall gehört zu den häufigsten Symptomen, auch Übelkeit ist möglich. Bildrechte: imago images/Shotshop

Wie behandelt man eine Salmonellose?

In den meisten Fällen muss eine Salmonellose nicht mit Medikamenten behandelt werden, bei schweren Verläufen helfen Antibiotika. Die können Risikopatienten auch bei leichten Erkrankungen bekommen. Welches Antibiotikum das Richtige ist, wird dafür getestet, da immer mehr Salmonellen resistent gegen die Medikamente sind.

In Deutschland wurden 2020 beim Robert Koch-Institut etwa 8.800 Fälle registriert. Salmonellose ist eine meldepflichtige Krankheit. Am häufigsten sind Kinder unter 5 Jahren betroffen, Todesfälle sind aber selten.

Wie kommen die Salmonellen in die Schokolade?

Salmonellen können in der Umwelt, auf Lebensmitteln oder Pflanzen mehrere Jahre überleben - und das sogar eingetrocknet! Sie vermehren sich bei Temperaturen zwischen 10 bis 47 Grad, unter Umständen aber auch schon bei 6 bis 8 Grad. Sicher abgetötet werden die Bakterien erst ab 70 Grad, wenn die Lebensmittel mindestens für 10 Minuten erhitzt werden - einfrieren tötet sie aber nicht. Sonnenlicht und eine saure Umgebung beschleunigen das Absterben der Erreger.

Damit die Erreger abgetötet werden, müssen Lebensmittel für eine bestimmte Zeit erhitzt werden. Bildrechte: picture alliance/dpa/BELGA

Bei Ferrero kamen die Erreger wahrscheinlich aus verunreinigten Lebensmitteltanks. Schon damals seien Produkte zurückgerufen worden, hatte der Hersteller mitgeteilt. In der Folge seien der Filter getauscht und die Produkte häufiger kontrolliert worden. Wie jetzt trotzdem Erreger in die Schokolade kommen konnten, sei nicht klar. Die Serovare, die in den Tanks gefunden wurden, sollen aber die gleichen sein, die auch die zahlreichen Erkrankungsfälle verursacht haben.