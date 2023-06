In der Sauna wird der Körper innerhalb kurzer Zeit schnell erwärmt. Die Körpertemperatur kann auf bis zu 39 Grad steigen, was wie ein Fieber wirkt: Bestimmte Immunzellen, die für die Infektabwehr zuständig sind, werden aktiv. Die Hitze weitet die Blutgefäße. Auf der Haut kann die Körpertemperatur sogar um bis zu 10 Grad steigen. Um der Hitze entgegenzuwirken, beginnt der Körper deshalb zu schwitzen.

Nach dem Saunagang ist Abkühlung angesagt. Kalt abduschen und danach vielleicht sogar ins Eisbad steigen, entspannt die Muskulatur, steigert kurzfristig den Blutdruck und regt Stoffwechsel und Immunsystem an. Und es fühlt sich subjektiv auch einfach gut an.

Regelmäßig in die Sauna zu gehen, macht den Körper widerstandsfähiger und kann Infekten vorbeugen. Kurzfristig aber gilt: Wer bereits angeschlagen ist, sollte aber erst mal verzichten. Denn das Saunieren ist vor allem auch anstrengend für den Körper. Eine finnische Studie aus dem Jahr 2015 belegt sogar: Regelmäßiges Saunieren kann das Risiko senken, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben.

Ein Saunagang besteht im Grunde aus drei Phasen: Hitzephase, Abkühlung und Ruhephase. Die Hitzephase in der Sauna dauert 6 bis 15 Minuten - je nach Temperatur in der Sauna. Wichtig dabei ist, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Das unterstützt die Bronchien, vor allem beim Aufguss. Schwitzen ist gewollt. Wichtig: Nicht die Uhr entscheidet, wie lange Sie in der Sauna bleiben. Oberste Priorität ist immer Ihr Wohlbefinden. Wer sich nicht gut fühlt, geht raus. Sollten Sie während der Hitzephase gelegen haben, setzen Sie sich in den letzten beiden Minuten aufrecht in die Sauna. Das bereitet den Kreislauf aufs Aufstehen vor.