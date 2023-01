Fenster und Türen zu - und die Balkone möglichst beräumen, damit nichts in Brand geraten kann. So lautete der Rat der Verbraucherzentrale vor dem Jahreswechsel.



Ist dennoch eine Rakete in der Wohnung gelandet, begleicht die Hausratversicherung die entstandenen Schäden. Selbst dann, wenn versehentlich ein Fenster offen blieb.



Fängt der Balkon oder das ganze Haus Feuer, springt in der Regel die Wohngebäudeversicherung ein. Für Brandschäden an der Inneneinrichtung bleibt jedoch weiterhin die Hausratversicherung zuständig.