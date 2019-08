2 min Bildrechte: Majestic/Boris Laewen Neu im Kino Trailer: Und wer nimmt den Hund? Trailer: Und wer nimmt den Hund? Link des Videos https://www.mdr.de/kultur/videos-und-audios/video-radio/trailer-und-wer-nimmt-den-hund100.html Rechte: Majestic Video Die Liebe geht, der gemeinsame Hund bleibt. Aber bei wem? Diesem Thema widmet sich eine Scheidungskomödie, die im August in den Kinos angelaufen ist. In den Hauptrollen: Ulrich Tukur und Martina Gedeck. Doch so spaßig wie in "Und wer nimmt den Hund?" sieht es in der Realität meist nicht aus. Nicht nur Sorge- und Umgangsrecht für gemeinsame Kinder landen häufig vor Gericht, auch die "Sache" gemeinsamer Hund wird dort vermehrt verhandelt. Dabei gibt es eigentlich ganz klare Regelungen. Doch wie sehen die aus?

Vom Familienmitglied zum "Haushaltsgegenstand"

Bei einem Scheidungsverfahren werden Haustiere als Haushaltsgegenstände bewertet. Genauso wie Möbel oder Elektrogeräte, die während der Ehe gemeinsam angeschafft wurden. Geht die Ehe in die Brüche, sollen Haushaltsgegenstände entsprechend ihrem materiellen Wert gerecht aufgeteilt werden. So will es der Gesetzgeber. Klappt die Aufteilung nicht, sind Ausgleichszahlungen möglich. Ist das Tier jedoch expliziter Eigentum eines der beiden Ehepartner - etwa weil er bereits vor der Hochzeit angeschafft oder der Kaufvertrag von nur einem der Partner unterschrieben wurde - ist der Fall juristisch klar: Der Hund bleibt beim Eigentümer, der Ehepartner hat keinerlei Ansprüche.

Entscheidung zum Wohl des Hundes?

Zum Wohle des Hundes ein freiwilliges Umgangsrecht und Unterhaltszahlungen vereinbaren! Bildrechte: Colourbox.de Wurde der Hund wärend der Ehe bzw. Partnerschaft von beiden Seiten gleichermaßen betreut, bietet es sich an, ein freiwilliges Umgangsrecht zu vereinbaren. Gleiches gilt für Unterhaltszahlungen, die ebenfalls nicht gesetzlich geregelt sind. Natürlich sind individuelle Regelungen auch für nicht verheiratete Paare ratsam. Ist man sich einig, können schriftliche Vereinbarungen, von beiden Partnern unterschrieben, ganz ohne rechtlichen Beistand getroffen werden. Denn: Die juristische Einordnung von Hunden als Haushaltsgegenstand hat Konsequenzen ...



Anders als bei Kindern steht vor Gericht nicht das Wohl des Tieres, sondern die Eigentumsfrage, im Vordergrund. Ausschlaggebend ist nicht, bei welchem Partner der Hund es vermutlich besser hätte. Dennoch spielen in der Rechtsprechung auch tierschutzrechtliche Aspekte und sogenannten "Gründe der Billigkeit" eine Rolle. D.h. das Gericht klärt, was im verhandelten Fall vernünftig und angemessen ist.

Kann man einen Hund vererben?