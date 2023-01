Auch wenn die Heizkosten in die Höhe schnellen - Leben sollte in einer schimmeligen Wohnungen auf Dauer niemand. Denn Schimmelpilze sind nicht nur ein unschöner Anblick, sie können auch die Gesundheit beeinträchtigen.

Ursache kennen: Weshalb ist der Schimmel entstanden?

Um Schimmel in der Wohnung wirkungsvoll und dauerhaft zu bekämpfen, muss man seine Ursache kennen.



Schimmel benötigt Feuchtigkeit, um zu wachsen. Häufig ist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum die Ursache für den Schimmelbefall in der Wohnung. Meist ein selbstverschuldetes Unglück, das durch regelmäßiges Lüften behoben werden kann. Öffnen Sie mindestens zwei- bis dreimal am Tag die Fenster in allen Räumen möglichst weit. Im Winter reichen 5 - 10 Minuten, wenn richtiger Durchzug herrscht.

Schimmel effektiv vorbeugen kann man, indem man regelmäßig die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung kontrolliert und ausreichend lüftet. Dabei hilft ein Hygrometer, das die Luftfeuchtigkeit misst und den Wert in Prozent anzeigt. Er sollte zwischen 40 und 60 liegen.



Messgeräte - analog oder digital - gibt es ab etwa zehn Euro im Handel. Wohnungen, in denen neue, dicht schließende Fenster eingebaut sind, müssen übrigens häufiger gelüftet werden.



Außerdem hilft es, Möbelstücke wie Schränke oder Sofas nicht zu dicht an Heizkörper und Außenwände zu stellen. Badezimmerfenster sollten nach dem Duschen oder Baden geöffnet werden. Auch unbewohnte Zimmer sollten im Winter leicht beheizt werden. Die Temperatur sollte mindestens bei 16 Grad liegen, um ein Auskühlen der Außenwände zu verhindern.

Schließen Sie Türen zu kühleren Zimmern, da sonst die warme, feuchte Luft dorthin strömt und kondensiert.

Regelmäßiges Lüften ist das A und O gegen Schimmel - vor allem im Bad. Bildrechte: imago/Jochen Tack

Darf man Schimmel selbst entfernen?

Sind die Schimmelflecken klein, kann man sie bedenkenlos selbst entfernen. Ist mehr als ein halber Quadratmeter schwarz, sollte lieber ein Fachmann damit beauftragt werden.

Um Schimmel von Wänden oder Fugen zu entfernen, muss man nicht zwingend die Chemiekeule schwingen. Tragen Sie aber bitte Gummihandschuhe, eine Augenschutzbrille und eine FFP2-Maske! Lappen oder Bürste nach Gebrauch sofort entsorgen - es haften Schimmelsporen daran.



Reinigungsalkohol und Spiritus



Brennspiritus oder 70-prozentiger Alkohol stellen keine Belastung für die Umwelt oder die Gesundheit des Menschen dar und können auf allen Untergründen angewendet werden. 30 Minuten einwirken lassen und den Raum gut lüften.

Hefe

Um Hefe gegen Schimmel in Dusche oder Bad einzusetzen, muss sie vorab in Wasser gelöst werden. Die Lösung dann großflächig auf den befallenen Stellen verreiben. Nach einer Einwirkzeit von etwa zehn Minuten kann die Lösung wieder abgewischt werden. Bis man eine Wirkung sieht, muss der Vorgang mehrere Male wiederholt werden.



Backpulver

Backpulver im Verhältnis 3:1 mit Wasser mischen und auf die betroffenen Stellen auftragen. Danach Fliesen und Fugen gründlich abtrocknen. Alkohol darf zur Schimmelentfernung auf allen Untergründen angewendet werden - auch auf Tapete. Bildrechte: Colourbox

Wasserstoffperoxid

Effektiv lässt sich Schimmel mit Wasserstoffperoxid entfernen. Eine dreiprozentige Lösung ist ausreichend, um Schimmelsporen auf Putz, Silikonfugen und zwischen den Fliesen zu entfernen.



Vorsicht: Wasserstoffperoxid hat eine bleichende Wirkung. Auf Tapete sollte man das Mittel deshalb besser nicht anwenden.



Nagellackentferner

Auch Nagellackentferner eignet sich für die Bekämpfung vom Schimmelbefall. Etwas davon auf einen Lappen tropfen und die betroffenen Stellen damit abtupfen. Für Tapete ist auch dieses Hausmittel weniger geeignet.

Im Handel sind zahlreiche chemische Schimmelentferner erhältlich. Bildrechte: imago/Sabine Gudath

Chemische Schimmelentferner aus dem Handel - mit und ohne Chlor