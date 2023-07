Jalousien, Vorhänge oder Fensterläden tagsüber schließen, damit es im Schlafzimmer so lange wie möglich kühl bleibt. Am besten lüften Sie morgens oder öffnen die Fenster spät nachts, wenn es sich draußen etwas abgekühlt hat. Die Fenster zu schließen, macht allerdings nur in Wohnungen Sinn, wenn sich tagsüber niemand in ihnen aufhält. Denn bei stehender Luft produzieren Sie drin sehr viel Feuchtigkeit und Kohlendioxid.



Deswegen - auch wenn es draußen warm ist: Durchzug ist wichtig, um Schweiß und Luftfeuchtigkeit aus den Räumen zu transportieren. Also auch tagsüber immer mal die Fenster aufmachen. Am besten zwei gegenüberliegende Fenster. Bei Wohnung mit Fenstern in nur eine Richtung den Luftaustausch gegebenenfalls mit einem Ventilator erzwingen.