Knapp 270.0000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Schlaganfall. Der Grund ist häufig eine Durchblutungsstörung im Gehirn, zum Beispiel durch eine verengte Halsschlagader. In etwa 85 Prozent der Fälle ist eine Arterie, die das Gehirn mit Blut versorgt, durch ein sogenanntes Gerinnsel verstopft.

Auch Hirnblutungen nach dem Riss eines Blutgefäßes im Gehirn können einen Schlaganfall auslösen, was knapp 15 Prozent ausmacht. Ein Aneurysma ist die seltenste Ursache für einen Schlaganfall. Dabei kommt es zu einer Blutung aus einer Gefäß-Aussackung. Nach Herzinfarkt und Krebs ist ein Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache in Deutschland.

Das Zeitfenster, in dem Schlaganfall-Patienten von einer Thrombektomie profitieren können, ist damit deutlich größer als man bislang annahm. Noch bis 2018 galt, dass geschädigtes Gewebe nur etwa sechs bis acht Stunden nach dem Schlaganfall gerettet werden kann. Inzwischen weiß man, dass auch lange darüber hinaus noch Hoffnung besteht.

"Das bedeutet nicht, dass man lange warten sollte, um Hilfe zu holen," betont Dr. Alexander Reinshagen, Chef der neurologischen Abteilung am Sana Klinikum in Borna. Immer wieder erlebt er, dass Patienten sich nach dem Auftreten der ersten Symptome erst noch einmal hinlegen, um sich auszuruhen und sich vielleicht von selbst wieder zu erholen. "Das ist der schlimmste Fehler", warnt der Hirnexperte.

Es gilt immer noch: Mit jeder Minute sterben Hirnzellen ab und verursachen möglicherweise schwere Schäden am Gehirn, die nicht rückgängig zu machen sind.

Doch Dr. Reinshagen macht auch Mut: Durch moderne radiologische Bildgebung haben sich die Therapieoptionen und Heilungschancen heutzutage deutlich verbessert. Manche Hirnzellen, die man früher für abgestorben hielt, können wieder "aufgeweckt" werden. Viele Patienten profitieren selbst mehrere Stunden nach einem Schlaganfall noch von einem Kathedereingriff und können sich nach der Entfernung des Gerinnsels und einer Reha weitgehend erholen. Besonders wichtig ist das für Schlaganfälle in der Nacht, bei denen man nicht genau weiß, wann sie tatsächlich aufgetreten sind, was in 15 bis 20 Prozent der Fall ist.