Die Corona-Krise zehrt an den Nerven: Ausgangsbeschränkungen, kaum soziale Kontakte, Angst, Ungewissheit - und das Gefühl, in den eigenen vier Wänden gefangen zu sein. Dazu kommen für viele Menschen Aufgaben, denen sie sich sonst nicht stellen müssen: den ganzen Tag den Nachwuchs zu bespaßen und dafür sorgen, dass die Kinder beim Schulstoff mitkommen. Nebenher muss so mancher im Homeoffice die volle Leistung bringen. Andere würden genau das gern tun: arbeiten - und bangen unterdessen in Kurzarbeit um ihren Job. Kein Wunder, wenn einem das auf Dauer die Laune verdirbt oder aufs Gemüt schlägt.