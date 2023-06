Bargeld im Schließfach ist häufig gar nicht oder nur in geringem Maß versichert. (Archiv)

Große Summen Bargeld, Wertpapiere, Urkunden, Schmuck oder andere Wertgegenstände sind in einem Bank-Schließfach, das für Preise zwischen 30 und 600 Euro pro Jahr angemietet werden kann, gut aufgehoben. Davon gehen zumindest die meisten Kunden aus. Doch das ist nicht immer so. Wenn der Schließfach-Inhalt beispielsweise von Einbrechern gestohlen wird, bleiben die Kunden häufig auf einem Großteil der Verluste sitzen. Der Grund: Die Inhalte sind nicht ausreichend versichert.

Banken haften bei Einbrüchen oder Unwetterkatastrophen (Feuer, Hochwasser usw.) meist nur bis zu bestimmten Höchstwerten für Verluste. Diese können je nach Institut zwischen 2.000 und 130.000 Euro liegen. Andere Banken leisten im Schadensfall standardmäßig gar nicht. Deshalb sollte über Extra-Policen nachgedacht werden, um alles abzusichern - vor allem wenn es um den Diebstahl von Bargeld geht, da das in der Regel nicht mitversichert ist.

Für Schließfach-Mieter ist es ratsam, vor dem Abschluss einer Zusatzversicherung zu überprüfen, ob möglicherweise die Hausratversicherung im Schadensfall greift. In Grundtarifen ist das meist nicht der Fall und wenn, dann oft auch nur gegen bestimmte Gefahren und mit niedrigen Versicherungssummen.

Gezahlt wird in jedem Fall aber nur, wenn nachgewiesen werden kann, was sich im Schließfach befunden hat. Hierfür bietet sich eine vollständige und detaillierte Inventar-Liste. Diese sollte durch Rechnungen, Kaufbelege, Fotos, Gutachten von Juwelieren etc. ergänzt werden.