In ganz Deutschland werden dieses Jahr wieder zehntausende Schöffen für die Amtszeit 2024 bis 2028 gesucht. Schöffen wirken als ehrenamtliche Richter an Strafverhandlungen mit - eine Aufgabe mit viel Verantwortung.

Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die in Strafsachen an Verhandlungen und am Urteil mitwirken. Dabei bringen sie ihre Berufs- und Lebenserfahrung in die Rechtsprechung ein.