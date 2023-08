Für die Auswertung der Bewertungen hat das Online-Portal "Rightboat" ein Tool genutzt, das die Bewertungen der Strände auf bestimmte Wörter durchsucht und filtert. Unter anderem wurde nach "saubere Strände", "klares Wasser" oder "schön" gesucht. Daraus ergab sich am Ende ein sogenannter "natural wonders"-Score, der bei der Playa de Muro mit 94 Prozent am höchsten ausfiel.

Die Seite "World's Best Beaches" hingegen hat über 750 Reisejournalisten, Blogger, Influencer und Agenturen nach ihren liebsten Stränden befragt. Auf Platz 1 landet hier der Lucky Bay in Westaustralien, der sich insbesondere durch seine Besucher auszeichnet: Kängurus. Der am besten bewertete europäische Strand in diesem Ranking ist der Navagio Beach auf Zakynthos in Griechenland mit dem 9. Platz.