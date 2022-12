Zubereitung:



Um Schokolade herzustellen, wird in der Regel zu Kakaobutter oder auch zu Kokosöl gegriffen. Nur leider sind die beiden Zutaten nicht nachhaltiger oder umweltfreundlicher als Palmöl, da auch sie Tausende Kilometer Transportweg hinter sich haben und durch den Anbau riesige Regenwaldflächen abgeholzt werden.



Die nachhaltigere Alternative: Pflanzenmargarine. Sie hat eine ähnliche Konsistenz und einen ähnlichen Schmelzpunkt wie Kakaobutter.



Die Margarine vorsichtig im Wasserbad erhitzen. In einer kleinen Schüssel das Milchpulver mit dem Kakao vermengen und die Masse langsam zur Margarine hinzugeben. Alles gut verrühren, sodass keine Klumpen entstehen.



Anschließend die Sahne nach und nach hinzugeben. Nun den kleinen Topf aus dem Wasserbad nehmen und weiterrühren. Die Masse etwas abkühlen lassen, erst dann den Honig oder den Dattelsirup hinzugeben und alles in eine Form gießen.



Nun können Toppings auf der Schokolade verteilt werden. Anschließend muss die Schokolade nur noch aushärten. Dafür die Form bei 50 bis 100 Grad in den Ofen geben und 10 bis 20 Minuten trocknen lasen.



Die Schokolade hält sich gekühlt etwa zwei Wochen.

Die fertige Schokolade kann man nach Lust und Laune garnieren. Bildrechte: IMAGO / Shotshop