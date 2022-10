Jeder hat das Recht, die Daten einzusehen, die die Schufa über einen selbst gespeichert hat. Einmal im Jahr ist das auch kostenlos möglich. Auf der Website der Schufa muss man diesen Service allerdings suchen.



Hat man ihn einmal gefunden, ist alles ganz einfach. Angegeben werden Name, Postanschrift und Geburtsdatum. Zur persönlichen Identifizierung müssen außerdem eine Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses sowie eine aktuelle Meldebescheinigung hochgeladen werden. Ein bis zwei Wochen später erhält man die gewünschte Auskunft dann per Post.



Hin und wieder sollte man die Möglichkeit der kostenfreien Schufa-Auskunft nutzen. Denn so erfährt man nicht nur, welche Daten der Schufa vorliegen, sondern auch, welche Vertragspartner der Schufa in den letzten zwölf Monaten Anfragen zur eigenen Person gestellt haben. Und: Man kann kontrollieren, ob die bei der Schufa gespeicherten Daten auch korrekt sind.