Die Schufa selbst weißt diese Kritik zurück. Laut eigenen Angaben habe sie selbst keinen Zugriff auf die Daten, die in der App, also bei "bonify" hinterlegt werden - die Nutzer befinden sich dort in "einem geschützten Raum".

Für das kommende Jahr hat die Schufa bereits Neuerungen für Verbraucher in der App geplant. So sollen alle Nutzer dann prüfen können, welchen Einfluss auf ihren Schufa-Score es hätte, wenn sie einen weiteren Ratenkauf in Anspruch nehmen. Auch soll sichtbar werden, wie sich die Bonitätsbewertung bessern würde, wenn beispielsweise eine Kreditkarte gekündigt würde. Außerdem ist ein Benachrichtungsservice geplant, der Nutzer per Push-Nachricht über einen negativen Eintrag informiert.