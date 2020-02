Die Flugzeit der Schwammspinner dauert in der Regel von Juli bis Ende September. Meist werden die Weibchen gleich am Tag ihres Schlüpfens begattet. Nur wenige Stunden danach legen sie bis zu 1.000 Eier an Baumstämmen oder starken Ästen ab - gern an sonnigen Südseiten. Eine ganze Woche widmen sich die weiblichen Schwammspinner dem Schutz ihres Geleges, bedecken es mit bräunlich-gelblicher Afterwolle, damit es über Winter geschützt ist. Das dauert etwa eine Woche, dann stirbt das Weibchen. Im Frühling, mit Blattaustrieb, schlüpfen die kleinen Raupen. Ihre schwammartig aussehenden Gelege geben den Tieren übrigens ihren Namen: Schwammspinner.