Seegras ist eine durch und durch unterschätzte Pflanze - vor allem im Klimaschutz. Nicht nur, dass Seegras das Meer sauber hält, in dem es Plastikteilchen aus dem Wasser filtert. Es bindet auch Kohlendioxid. Zukünftig könnte Seegras bis zu 30 Prozent des vom Menschen gemachten CO2 schlucken. Laut Studien wird im Meer somit doppelt so viel Kohlenstoff wie in Wäldern an Land gespeichert. Umso wichtiger, Seegraswiesen zu schützen und anzubauen. Aktuell bedeckt Seegras an die 600.000 Quadratkilometer des Meeresbodens. Das entspricht etwa der Fläche Frankreichs. Was viel klingt, ist nicht genug. Als große Hoffnung für den Klimaschutz brauchen wir Menschen mehr. Doch auch im Kleinen können wir von der Pflanze profitieren.