Der russische Ex-Eistänzer Roman Kostomarow durchlebt aktuell einen wahren Albtraum: Der Olympiasieger von 2006 erlitt eine Blutvergiftung in Folge einer Lungenentzündung. Dem 47-Jährigen mussten daraufhin beide Füße amputiert werden - jetzt kämpfen die Ärzte noch um seine Hände.



Roman Kostomarow kam am 10. Januar in einem kritischen Zustand auf die Intensivstation. Seine Situation verschlechterte sich enorm schnell. Das ist nicht ungewöhnlich für eine Blutvergiftung: Wenn es die ersten Anzeichen gibt, ist es oftmals schon zu spät und der Zustand verschlechtert sich binnen Stunden.



So auch bei Roman Kostomarow: Der Ex-Leistungssportler musste sogar in ein Koma versetzt und an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Dann folgte die Amputation der Füße, mittlerweile denken die Ärzte über eine Amputation der Finger nach. Roman Kostomarow soll der erneuten OP laut der russischen Zeitung "Iswestija" bereits zugestimmt haben. Roman Kostomarow mit seiner Eispartnerin Tatiana Navka bei den Olympischen Winterspielen 2006. Bildrechte: dpa

Ursachen: Was passiert bei einer Sepsis?

Eine Sepsis, umgangssprachlich auch Blutvergiftung genannt, beginnt mit einer Infektion, z. B. einer Lungenentzündung oder einer Wunde. Gelangen Bakterien in den Blutkreislauf, kann sich binnen weniger Stunden eine lebensgefährliche Blutvergiftung entwickeln.



Normalerweise gelingt es der körpereigenen Abwehr, eine Infektion lokal in Schach zu halten. Ab und zu gelingt es den Erregern jedoch, sich über das Lymph- und Blutgefäßsystem im Körper auszubreiten. Bei einer Sepsis reagiert das eigene Immunsystem dann so ungünstig, dass es dem Organismus schadet statt ihn zu schützen.



Auch bei Ramon Kostomarow sind Bakterien, die die Lungenentzündung ausgelöst haben, in den Blutkreislauf geraten.



Übrigens ist der umgangssprachliche Begriff "Blutvergiftung" irreführend: Denn mit einer Vergiftung im eigentlichen Sinne hat eine Blutvergiftung nichts zu tun. Eine Aufnahme aus Glanzzeiten: Dem Eistanz-Olympiasieger Roman Kostomarov mussten beide Füße in einem Krankenhaus in Moskau amputiert werden - und auch weitere Gliedmaßen sind in Gefahr. Bildrechte: dpa

Wer ist besonders gefährdet?

Potenziell besteht bei jedem Menschen das Risiko einer Sepsis. Doch es gibt Gruppen, die stärker gefährdet sind als andere. Zu ihnen gehören:

Sehr junge (z. B. Frühgeborene) oder ältere Menschen (ab ca. 60 bis 65 Jahren)

Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Zum Beispiel Patienten einer Chemotherapie, Diabetiker, Patienten einer Kortisontherapie bei Rheuma- oder bei Atemwegserkrankungen

Patienten mit chronischen Erkrankungen, wie etwa der Lunge, der Leber, der Nieren oder des Herzens

Menschen, die Wunden oder Verletzungen haben, z. B. als Folge von Verbrennungen oder schweren inneren oder äusseren Verletzungen.

Menschen, die in irgendeiner Weise abhängig sind, z. B. von Alkohol oder Drogen.

Dritthäufigste Todesursache

Fakt ist: Mit einer Sepsis ist nicht zu spaßen, im Gegenteil: Hierbei handelt es sich um einen medizinischen Notfall, der schnellstmöglich behandelt werden muss. Ohne frühzeitige medizinische Behandlung verläuft eine Sepsis oft tödlich. Überlebende haben oft mit dramatischen Folgeschäden zu kämpfen.



In vielen Fällen muss eine Blutvergiftung auf der Intensivstation behandelt werden. In Deutschland erleiden im Jahr mehr als 340.000 Menschen eine Blutvergiftung. Etwa 75.000 Menschen sterben daran. Somit zählt eine Blutvergiftung zu den häufigsten Todesursachen.



Besonders tragisch: Von den genannten Todesfällen gelten 15.000 bis 20.000 als vermeidbar. Denn die Erkrankung wird von Betroffenen und selbst von medizinischem Personal oft zu spät erkannt.

Diese Alamarzeichen deuten auf eine Blutvergiftung hin

Das Gefährliche: Eine Sepsis wird unterschätzt. Vor allem zu Beginn einer solchen Erkrankung ist sie nicht leicht zu erkennen. Die Anzeichen sind vieldeutig, unspezifisch und können auch durch andere Krankheiten verursacht sein. Bei etwa zwölf Prozent der Fälle treten die typischen Symptome auch gar nicht auf.



Folgende Symptome können auf eine Sepsis hindeuten:



Fieber mit Schüttelfrost oder eine besonders niedrige Temperatur (weniger als 36 Grad)

Schneller Puls, Herzrasen

Kurzatmigkeit und schnelle Atmung

Schmerzen und starkes Krankheitsgefühl

Verwirrtheit, Desorientierung

Feuchte Haut, Schwitzen

Niedriger Blutdruck

Flecken auf der Haut - besonders wenn Sepsis die Folge von einer Hirnhautentzündung durch bestimmte Bakterien (Meningokokken) ist

Im schlimmsten Fall kann eine unbehandelte Wunde zu einer Blutvergiftung führen. Bildrechte: dpa

Mythos Roter Strich

Weit verbreitet ist der Irrglauben, dass ein roter Streifen bis zum Herzen ein Zeichen für eine Sepsis ist. Das stimmt so jedoch nicht.



Das Symptom kann auf eine Entzündung der Lymphgefäße hindeuten. Es ist kein eindeutiges Zeichen für eine Sepsis, sondern lediglich ein Hinweis auf eine örtliche Entzündung. Unbehandelt kann sich daraus allerdings auch eine Blutvergiftung entwickeln, da die Lymphbahnen letztlich in einer Vene münden.

Wie wird eine Blutvergiftung behandelt?

Um den genauen Krankheitserreger zu identifizieren und die passende Medikation zu finden, nehmen Ärzte Blut ab. Das Blut wird in einem Wärmeschrank aufbewahrt, so können sich die Krankheitserreger vermehren, und die Ursache kann besser bestimmt werden. Im Labor können auch Wundabstriche, Urin-, Gewebe-, Nervenwasser- oder andere Flüssigkeitsproben untersucht werden.



Doch nicht immer finden die Ärzte heraus, was die Sepsis ursprünglich ausgelöst hat. Bisher stehen nur wenige Medikamente zur Verfügung, die das Fortschreiten der Sepsis so lange aufhalten, bis die Keime identifiziert werden. Schon bevor die Ergebnisse vorliegen, wird deshalb meist auf Verdacht mit Antibiotika behandelt. Denn je früher die Therapie beginnt, desto höher ist die Überlebenschance.

Wie kann ich mich vor einer Sepsis schützen?