"Sag Bescheid, wenn du zu Hause bist." Diesen Satz hat wahrscheinlich jeder schon einmal gehört und tatsächlich ist es für die meisten Menschen eine echte Erlösung, wenn sie nach einem nächtlichen Heimweg endlich angekommen sind. Besonders Frauen haben nachts ein mulmiges Gefühl, wenn sie allein unterwegs sind. Tipps wie: Lauf mitten auf der Straße, setze eine Kapuze auf und halte den Schlüssel in der Hand sind zwar gut gemeint, aber es gibt Möglichkeiten, die wirklich helfen können, sich ein Stück weit besser und sicherer zu fühlen. Zum Beispiel ein Telefonat mit einem Bekannten oder Familienmitglied, bei dem beispielsweise auch der Standort durchgegeben werden kann. So würden eventuelle Angreifer abgeschreckt und im Fall eines Übergriffs könnte die Polizei alarmiert werden. Da im Freundeskreis aber vielleicht nicht immer jemand erreichbar ist, gibt es das Heimwegtelefon.

Das Heimwegtelefon ist ein Service bei dem man nachts anrufen kann, wenn man sich auf dem Heimweg unwohl fühlt. Ehrenamtliche bleiben dabei so lange in der Leitung, bis man zu Hause angekommen ist.

Die Idee stammt ursprünglich aus Schweden. Dort gibt es einen ähnlichen Service, er ist allerdings direkt bei der Polizei angesiedelt, welche im Notfall direkt reagieren kann. In Deutschland startete das Heimwegtelefon 2011 mit zwei Telefonistinnen, die zweimal pro Woche Nachtschwärmer in Berlin auf ihrem Nachhauseweg begleiteten. Mittlerweile ist das Angebot ausgebaut und dank zahlreicher ehrenamtlicher Mitarbeiter ist das Heimwegtelefon täglich in den Nachtstunden erreichbar.

Wie lautet die Nummer vom Heimwegtelefon und was kostet der Anruf?

Die Hotline ist deutschlandweit unter der Rufnummer 030/12074182 erreichbar. Als Kosten fallen die üblichen Tarife eines Gesprächs vom Handy zum Festnetz an. Hat man also eine Flatrate, so ist der Anruf kostenlos.

Wann kann ich das Heimwegtelefon erreichen?

Erreichbar sind die ehrenamtlichen Heimwegbegleiter zu folgenden Zeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 21 – 24 Uhr sowie

Freitag & Samstag 21 – 03 Uhr.

Wie funktioniert das Heimwegtelefon?

Man ruft die Nummer an und gibt den Helfern zunächst den Standort und das Ziel an. Dann macht man sich auf den Weg, führt ein nettes Gespräch und gibt immer wieder seinen Standort durch. Erst wenn man zu Hause angekommen ist, wird das Gespräch beendet.

In erster Linie geht es bei dem Anruf darum, sich sicher zu fühlen. Die Anrufenden haben durch den Kontakt das Gefühl, nicht alleine durch die Nacht zu gehen. Dadurch fühlen sie sich nicht nur wohler, sondern strahlen auch größere Sicherheit aus.

Sollte es dennoch tatsächlich zu einem Übergriff kommen, können die Mitarbeiter des Heimwegtelefons umgehend handeln und die Polizei informieren.

Dürfen beim Heimwegtelefon nur Frauen anrufen?

Nein! Laut den Betreibern ist die Hotline für alle zugänglich. Die Mitarbeiter "telefonieren in erster Linie mit Menschen" - das Geschlecht ist dabei völlig egal.

Neben dem Heimwegtelefon gibt es noch weitere Möglichkeiten, den Weg nach Hause sicherer zu gestalten. Bildrechte: IMAGO / Westend61

Ähnlich wie die Telefon-Hotline funktionieren auch Heimweg-Apps. Manche Apps bieten auch eine virtuelle Begleitung durch einen Bekannten oder ein professionelles Team an. Apps wie beispielsweise "Life360" oder "Familonet" basieren auf dem Prinzip des GPS-Trackings, also der eigene Standort wird über das Handy mit Freunden oder Familienangehörigen geteilt. So können ausgewählte Kontakte sehen, wo man sich gerade aufhält. Außerdem ist es möglich, Notfallkontakte zu hinterlegen, die durch eine Push-Mitteilung darüber benachrichtigt werden, wo man sich gerade aufhält und dass man sich in Gefahr befindet.



Solche Apps erfordern den Zugriff auf GPS-Daten und Kontakte, somit gibt man einen Teil seiner Privatsphäre und den Schutz seiner Daten frei.

"Nora" - Notruf-App

"Nora" ist die offizielle Notruf-App der Bundesländer. Mit der App erreicht man Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Notfall schnell und einfach - überall in Deutschland. "Nora nutzt dabei die Standort-Funktion des Mobilgeräts, um den genauen Standort an die zuständige Einsatzleitstelle zu übermitteln. So können Einsatzkräfte die Person besser finden, auch wenn sie selber nicht genau weiß, wo sie sich befindet.



Nach einer kurzen Registrierung, die am besten sofort nach dem Herunterladen erledigt werden sollte, ist die App startklar. Gut zu wissen: In Situationen, in denen man nicht sprechen kann, ist es möglich, einen stillen Notruf abzusetzen oder per Chat jemanden zu kontaktieren. Das ermöglicht auch Menschen mit eingeschränkten Sprach- und Hörfähigkeiten den direkten Kontakt zu den Leitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Für Apple- und Android-Nutzer ist die App Nora kostenlos.

Das sogenannte Frauentaxi ist eine weitere Möglichkeit, sicher durch die Nacht zu kommen. Bildrechte: IMAGO / MiS