Zunächst war sie der Aufreger des Sommers. Mittlerweile ist die Forderung der Umweltschützer, Silvester-Böller und -Raketen komplett aus den Innenstädten zu verbannen, nahezu verpufft. Vielmehr nutzen viele Städte die Feinstaubwerte, um innerstädtischer Feuerwerke zu rechtfertigen. Und wo es doch - zumindest in Teilen - durchgesetzt wird, geschieht dies eher aus Sicherheitsbedenken. Privates Feuerwerk wird es also auch weiterhin geben, obgleich laut Deutscher Umwelthilfe die Silvester-Böllerei in wenigen Stunden so viel Feinstaub erzeugt, wie der gesamte Straßenverkehr in zwei Monaten. Ausnahmen machen lediglich das Amt Föhr-Amrum und die Gemeinde Sylt - das allerdings schon seit vielen Jahren.